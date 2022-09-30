Еще 120 тыс. В дополнение к "мобилизации" Путин подписал указ об осеннем призыве
Президент России подписал указ об осеннем призыве – в армию заберут 120 тысяч человек
Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации России.
Путин постановил с 1 ноября по 31 декабря призвать на военную службу 120 тысяч человек.
Речь идет о гражданах РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу.
Также согласно документу, с 1 октября нужно осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Указ вступает в силу дня официального опубликования.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.
- После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу .
- Позже Латвия заявила, что из соображений безопасности не будет выдавать визы бегущим от мобилизации россиянам. Казахстан также сказал, что не будет давать убежища россиянам, пытающимся избежать мобилизации.
- Впоследствии появилась информация, что Россия может в очередной раз нарушить Женевскую конвенцию и начать принудительную мобилизацию находящихся в плену украинских военных.
- 25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками. На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились. Жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации и жгли покрышки.
- В свою очередь президент Украины Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ.
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