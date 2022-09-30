Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации России.

Путин постановил с 1 ноября по 31 декабря призвать на военную службу 120 тысяч человек.

Речь идет о гражданах РФ в возрасте от 18 до 27 лет, не состоящих в запасе и подлежащих в соответствии с российским законодательством призыву на военную службу.

Также согласно документу, с 1 октября нужно осуществить увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

Указ вступает в силу дня официального опубликования.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте Кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будет мобилизовано 300 тысяч человек.

После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу .

Позже Латвия заявила, что из соображений безопасности не будет выдавать визы бегущим от мобилизации россиянам. Казахстан также сказал, что не будет давать убежища россиянам, пытающимся избежать мобилизации.

Впоследствии появилась информация, что Россия может в очередной раз нарушить Женевскую конвенцию и начать принудительную мобилизацию находящихся в плену украинских военных.

25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками. На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились. Жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации и жгли покрышки.

В свою очередь президент Украины Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ.

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