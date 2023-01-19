Еще 11 человек считаются пропавшими без вести в результате удара РФ по Днепру, - нацполиция

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.

Отмечается, что из 560 сообщений 420 касались поврежденного имущества, 43 – повреждения автомобилей и 10 – админзданий. Были проработаны заявления по поводу пропавших без вести, в настоящее время это 11 человек.

Сейчас на месте трагедии работают 10 следственно-оперативных групп, которые производят осмотр квартир и принимают заявления от владельцев поврежденного имущества. Антимародерные группы полиции работают по недопущению краж из временно покинутых домов.

Следственные меры по документированию последствий ракетного удара продолжаются.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома.

В 13:00 17 января в Днепре закончились поисково-спасательные работы, в ходе которых спасены 39 человек, из них 6 детей. Всего во время трагедии погибли 45 человек, из них 6 детей, травмированы 79 человек, из них 16 детей.

По состоянию на 18 января без вести пропавшими считали 17 человек.

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