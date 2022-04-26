Еще 10 закарпатских таможенников подозревают в содействии импорту нефтепродуктов компаниями, близкими к Медведчуку
Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще десяти работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни. Их подозревают в содействии незаконному импорту нефтепродуктов компаниями, близкими к Виктору Медведчуку
Об этом сообщили на сайте ведомства.
"В течение 2017-2018 годов компания из сферы влияния кума путина Виктора Медведчука импортировала железнодорожным и автомобильным транспортом нефтепродукты – легкие и средние дистилляты. Тем не менее, в документах отмечалось, что в цистернах находится газовый конденсат, не являющийся подакцизным товаром. Во время таможенного оформления служебные лица таможни "не замечали" подмены и растаможивали легкие, средние дистилляты как газовый конденсат", - отметили в ГБР.
По данным ведомства, это позволило компаниям уклониться от уплаты акцизного налога и НДС на миллионы гривен. Всего в результате таких действий государству нанесен ущерб более чем на 24 млн грн.
Десяти мукачевским таможенникам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 367 УКУ (ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло за собой тяжкие последствия государственным интересам). За совершенное подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности в течение трех лет.
- Ранее ГБР сообщило о подозрении трем работникам таможенного поста "Мукачево" Закарпатской таможни. Из-за их действий государственный бюджет потерял 7,8 млн гривен
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