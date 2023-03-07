Еще 10 украинских пилотов могут прибыть в США для овладения F-16, - CNN
Двое украинцев уже находятся на военной базе в США, чтобы показать как быстро они овладеют управлением разными военными самолетами – вскоре к ним могут присоединиться еще 10 пилотов
Об этом сообщила CNN со ссылкой на три источника.
Американский военный чиновник сообщил журналистам, сопровождающим министра обороны Ллойда Остина в поездке на Ближний Восток, что украинские пилоты прибыли в Тусон, штат Аризона, на "ознакомительное мероприятие", которое он назвал "обычной деятельностью в рамках нашего диалога с украинскими военными".
"Ознакомительная мера - это, по сути, общение с персоналом ВВС и наблюдение за тем, как работают ВВС США", - уточнил чиновник.
По его словам, никакой новой информации о возможном предоставлении Украине американских F-16 нет.
Хотя нет никаких признаков того, что летная подготовка украинских пилотов ведется, их присутствие на базе в Аризоне предполагает, что США не полностью закрыли двери для предоставления Украине F-16, пишет CNN.
Оценку украинских пилотов проводит 162-й истребительный авиаполк Национальной гвардии Аризоны, специализирующийся на обучении полетов на истребителях F-16, сообщили в понедельник два американских чиновника.
Один из чиновников сообщил CNN, что еще 10 украинских пилотов могут приехать в США для такой же оценки и аттестации.
- Напомним, о том, что два украинских пилота прибыли в США для обучения на симуляторах истребителей F-16 стало известно 5 марта.
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