Об этом сообщила CNN со ссылкой на три источника.

Американский военный чиновник сообщил журналистам, сопровождающим министра обороны Ллойда Остина в поездке на Ближний Восток, что украинские пилоты прибыли в Тусон, штат Аризона, на "ознакомительное мероприятие", которое он назвал "обычной деятельностью в рамках нашего диалога с украинскими военными".

"Ознакомительная мера - это, по сути, общение с персоналом ВВС и наблюдение за тем, как работают ВВС США", - уточнил чиновник.

По его словам, никакой новой информации о возможном предоставлении Украине американских F-16 нет.

Хотя нет никаких признаков того, что летная подготовка украинских пилотов ведется, их присутствие на базе в Аризоне предполагает, что США не полностью закрыли двери для предоставления Украине F-16, пишет CNN.

Оценку украинских пилотов проводит 162-й истребительный авиаполк Национальной гвардии Аризоны, специализирующийся на обучении полетов на истребителях F-16, сообщили в понедельник два американских чиновника.

Один из чиновников сообщил CNN, что еще 10 украинских пилотов могут приехать в США для такой же оценки и аттестации.