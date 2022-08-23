Еще 10 тысяч украинцев смогут получить помощь от международной организации

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Минсоцполитики и обособленное подразделение Международной Федерации HANDICAP (Handicap International) подписали меморандум о сотрудничестве. По условиям меморандума 10 000 внутренне перемещенных лиц и лиц без статуса ВПЛ смогут получить прямые денежные выплаты в размере 2 220 грн в месяц на человека в течение трех месяцев (с потенциальным продлением в зависимости от потребности).

По данным Минсоцполитики, партнеры важность платформы еПомощь, которая позволяет верифицировать данные людей в необходимости и избежать дублирования, чтобы как можно большее количество украинцев получили помощь.