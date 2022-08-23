Еще 10 тысяч украинцев смогут получить помощь от международной организации
Handicap International сможет оказать финансовую помощь 10 тысячам людей, пострадавших от боевых действий на территории Украины
Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.
Минсоцполитики и обособленное подразделение Международной Федерации HANDICAP (Handicap International) подписали меморандум о сотрудничестве. По условиям меморандума 10 000 внутренне перемещенных лиц и лиц без статуса ВПЛ смогут получить прямые денежные выплаты в размере 2 220 грн в месяц на человека в течение трех месяцев (с потенциальным продлением в зависимости от потребности).
По данным Минсоцполитики, партнеры важность платформы еПомощь, которая позволяет верифицировать данные людей в необходимости и избежать дублирования, чтобы как можно большее количество украинцев получили помощь.
- 23 августа в Офисе Генпрокурора сообщили о задержании мошенников, которые обворовывали украинцев под видом оформления помощи. Известно о 150 пострадавших.
- Министерство социальной политики обнародовало перечень международных организаций, выплачивающих финансовую помощь социально незащищенным украинцам.
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