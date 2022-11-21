Об этом сообщила Служба безопасности Украины .

В сообщении говорится, что в начале полномасштабного вторжения злоумышленники вошли в состав подразделений Южного военного округа ВС РФ. Среди них – командиры штурмовых отделений, снайпер, пулеметчик и стрелки, принимавшие непосредственное участие в боевых действиях против Сил обороны на Запорожском направлении.

Злоумышленники были задержаны в ходе контрнаступления украинских войск на юге Украины, большинство из них находились на территории одной из местных школ, где боевики обустроили свои огневые позиции.

Сообщается, что суд признал их виновными по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Также осужден командир танка оккупационных группировок, который обстреливал объекты промышленной и социальной инфраструктуры в Северодонецке и Рубежном в Луганской области.

Установлено, что боевик входил в состав "2 армейского корпуса". Под командованием российских захватчиков участвовал в захвате населённых пунктов на востоке Украины. Он попал в плен во время активных боевых действий в районе Северодонецка в июне этого года.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) Уголовного кодекса Украины.

18 ноября генеральная прокуратура выдвинула подозрение мужчине из Луганщины, с 2014 года возглавлявшему так называемый отдельный комендантский полк корпуса народной милиции террористической "ЛНР".