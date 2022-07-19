"ЕС здесь, чтобы помочь": Украина и Евросоюз подписали меморандум о выделении 1 млрд евро макрофинансовой помощи
Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во вторник подписал меморандум о взаимопонимании по выделению Украине 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи
Об этом сообщает "Европейская правда".
"Подписываю меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро как экстренного финансирования. Она будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины. Украина – экономика в состоянии войны. ЕС здесь, чтобы помочь", – написал Домбровскис в Twitter.
- Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере девяти миллиардов евро. 7 июля Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении первого транша в размере 1 млрд евро, а 12 июля такое решение принял Совет Европейского Союза. Второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины составит 8 миллиардов евро, то есть всю оставшуюся сумму, предусмотренную новым пакетом помощи.
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