Об этом сообщает "Европейская правда".

"Подписываю меморандум о взаимопонимании с Украиной от имени ЕС о предоставлении макрофинансовой помощи в размере 1 миллиарда евро как экстренного финансирования. Она будет выплачена в конце июля для поддержки правительства и народа Украины. Украина – экономика в состоянии войны. ЕС здесь, чтобы помочь", – написал Домбровскис в Twitter.

Напомним, Европейский совет по итогам саммита 24 июня принял решение оказать Украине макрофинансовую помощь в размере девяти миллиардов евро. 7 июля Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о выделении первого транша в размере 1 млрд евро, а 12 июля такое решение принял Совет Европейского Союза. Второй транш макрофинансовой помощи Европейского Союза для Украины составит 8 миллиардов евро, то есть всю оставшуюся сумму, предусмотренную новым пакетом помощи.

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