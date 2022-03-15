ЕС завершил письменное оформление 4-го пакета санкций против России и вскоре должен их обнародовать, – журналист
Комитет постоянных представителей ЕС 14 марта принял решение о принятии четвертого пакета санкций, направленных против российских физических и юридических лиц. Сегодня, 15 марта, стало известно, что ЕС завершил письменное оформление нового пакета санкций.
Об этом сообщает журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Письменная процедура в отношении 4-го пакета санкций ЕС против России закончена. Должна быть опубликована в официальном журнале позже сегодня", – говорится в сообщении.
- Напомним, новый пакет вводится против физических и юридических лиц, причастных к войне, а также на несколько секторов экономики РФ. Кроме того, послы ЕС также одобрили заявление к ВТО в связи с агрессией России против Украины, в котором говорится об отмене преимуществ, которыми РФ пользуется как член организации, и о прекращении рассмотрения заявки Беларуси на вступление в ВТО.
- Ранее сообщалось, что государства ЕС намерены принять новые санкции против российских нефтяных компаний, но будут продолжать покупать у них нефть.
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