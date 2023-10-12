ЕС заставил Маска удалила сотни связанных с ХАМАСом аккаунтов на Х

Об этом говорится в письме генерального директора платформы Линды Яккарино в ответ на запрос Евросоюза, передает "Радио Свобода".

25 августа в Евросоюзе вступил в силу закон о цифровой безопасности, обязывающий социальные сети тщательно модерировать публикуемый контент. 10 октября комиссар Евросоюза по вопросам внутренней торговли Тьерри Бретон обратился с письмом к владельцу X Илону Маску с требованием соблюдать этот закон относительно ситуации на Ближнем Востоке.

В письме чиновника говорилось, что ЕС имеет основания полагать, что социальная сеть используется для распространения "незаконного контента и дезинформации". За нарушение нового закона соцсетям грозят крупные штрафы.

В ответе Яккарино говорится, что после нападения на Израиль в социальной сети был создан оперативный штаб для реагирования на ситуацию. Кроме удаления аккаунтов и сообщений, десятки тысяч твитов были дополнены контекстом борьбы с дезинформацией. "У Х нет места террористическим организациям или экстремистским группам, которые используют насилие", – говорится в письме.