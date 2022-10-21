Об этом сообщил комиссар ЕС по гуманитарной помощи и управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

"В то время как Россия продолжает усиливать свои жестокие нападения на Украину, в частности, намеренно нацеливаясь на гражданскую инфраструктуру и жилые дома, я нахожусь здесь, в Киеве, и повторяю, что ЕС как никогда предан своей поддержке Украины. Будущая зима, вероятно, принесет Украине серьезные вызовы, и мы должны быть готовы к ним", - подчеркнул он.

По словам Ленарчич, Европейская Комиссия запускает новую программу предоставления экстренного убежища в зимний период для Украины, поскольку война, которую ведет Россия, продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру.

"Цена нашей программы rescEU временных приютов будет немедленно развернута в трех разных регионах Украины - Ровенской области, Бучанском районе Киевской области и Харьковской области", - рассказал он.

Кроме того, Еврокомиссия предоставит дополнительные 175 миллионов евро гуманитарной помощи для поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине. В частности, средства пойдут на обеспечение образования, еды, доступа к воде и защиты от холодной зимы для наиболее уязвимых слоев населения.

"Мы также работаем над путем присоединения Украины к Механизму гражданской защиты ЕС", - добавил комиссар ЕС.

21 октября Урсула фон дер Ляен сообщила, что лидеры ЕС поручили министрам финансов разработать механизм для выплаты Украине ежемесячного пособия в размере 1,5 млрд евро. Таким образом, Украина должна получить 18 млрд евро в следующем году.

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