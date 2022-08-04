English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Мир ЕС заполняет газовые хранилища по графику, - Reuters

ЕС заполняет газовые хранилища по графику, - Reuters

4 августа, 2022 четверг
16:47
Мир

Европа рассчитывает добиться достаточного заполнения газовых хранилищ к началу отопительного сезона, но ожидается, что цена пополнения запасов в 10 раз превысит норму

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что на 2 августа европейские газовые хранилища были заполнены на 70,54%, что превышает 5-летний средний показатель в 70,32%. До 1 ноября ЕС стремится заполнить хранилища до 80%, а Германия, наиболее пострадавшая от сокращения поставок газа из России, стремится заполнить свои хранилища на 95% до ноября.

В настоящее время европейским странам удается стабильно наращивать запасы газа путем сдерживания спроса, перехода с газа на уголь для некоторых электростанций и увеличения импорта сжиженного природного газа, однако ожидается, что стоимость пополнения запасов составит более 50 млрд евро, что в 10 раз превышает средний показатель заполнения резервуаров на зиму.

Такой рост цен соответственно объясняется замедлением поставок российского газа через "Северный поток - 1" и "жестким мировым рынком".

  • 4 августа финское издание Yle со ссылкой на очевидцев и данные NASA сообщило, что Газпром сжигает излишки газа , которые отказался поставлять в Европу. Гигантский газовый факел уже полтора месяца горит на российско-финской границе у компрессорной станции "Портовая", где установлены турбины "Северного потока".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
ЕС
газ
Читайте также:
евакуація Азов
3 августа, 2022 среда
Мы не гарантировали безопасность выходящих из "Азовстали" военным - Красный Крест
путін путлер
2 августа, 2022 вторник
В разведке рассказали, почему Путин решил напасть на Украину 24 февраля
Одеса
3 августа, 2022 среда
СБУ разоблачила межобластную шпионскую сеть ФСБ и задержала ее руководителя и агента
Киев
+23°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.26
    Покупка 38.26
    Продажа 39.27
  • EUR
    Покупка 38.5
    Продажа 39.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
4 августа
17:47
Эксклюзив
Заявления Шредера о готовности РФ к переговорам возобновляют легитимность Путина в глазах мира, - журналист-международник Брайлян
17:46
Эксклюзив
китай
Китай не будет союзником РФ, его цель – перехватить лидерство у западного мира, - эксперт-международник Ефремов
17:45
Зеленский назначил главой Херсонской ОГА экс-директора госцентра радиочастот Янушевича
17:38
Эксклюзив
Алексей Гончаренко
В законе о медиа должна быть прописана защита журналистов от влияния государства и собственника, - нардеп Гончаренко
17:36
Из всех иностранных политиков поляки больше всего доверяют Зеленскому, Джонсону и Байдену - опрос
17:20
Японское правительство передаст Украине фургоны и беспилотники
17:19
Польша планирует построить забор на границе с Калининградской областью
17:12
США считают, что РФ пытается сфабриковать "доказательства" якобы причастности ВСУ к убийству пленных в Оленовке, - AP
17:08
германия полиция
Поддерживал войну РФ против Украины и вербовал наемников: в Германии задержали владельца пророссийского телеграм-канала
17:03
ЕС планирует выделить Украине 8 млрд евро макрофина до осени
16:50
ЛГБТ
Во Франции создадут должность посла по вопросам ЛГБТ+
16:47
Товары для школы в России подорожали почти на 300%, - Moneyplace
16:46
Заместителю псевдомэра временно оккупированного Бердянска объявили подозрение в госизмене
16:32
Эксклюзив
Амбиции врага остановились на захвате села Пески, – боец "Легиона Свободы" Назаренко
16:31
Советские памятники в Эстонии уберут как можно быстрее, – премьер Каллас
16:24
Октоберфест
В Германии после двухлетней паузы состоится фестиваль "Октоберфест"
16:22
Эксклюзив
Виктор Ягун
Красный Крест открестился: ООН - последняя инстанция, к которой можно апеллировать, - Ягун о возвращении пленных азовцев
16:16
Британия готова страховать корабли, которые будут вывозить зерно из Украины
16:01
Тайвань отменил авиаперелеты из-за военных учений Китая, - AP
15:59
Китайские баллистические ракеты упали в территориальные воды Японии
15:54
Эксклюзив
Заключение суда РФ относительно подразделения "Азов" направлено на то, чтобы применять к плененным военным другие нормы права, - пресс-секретарь командующего НГУ
15:48
На Васильевском блокпосте выезда с временно оккупированной территории Запорожской области ждут более 1200 авто
15:37
Эксклюзив
Россияне целенаправленно уничтожили офис "Свободного радио" в Бахмуте, - шеф-редактор Сердюк
15:27
Украина купила первый вертолет на деньги от UNITED24: он будет забирать раненых с поля боя
15:25
В Луганской области партизаны обстреляли авто оккупационной власти Беловодска, есть пострадавшие, - Гайдай
15:15
Эксклюзив
Армения оказалась в тупике: Евросоюз давит, а российский фактор нивелирован, - азербайджанский политолог Велизаде
15:09
Twitter заблокировал аккаунты РИА Новости в 27 странах Евросоюза и Британии
15:01
Эксклюзив
Ставшая приговором эвакуация: почему Красный Крест не сумел помешать массовому убийству в Оленовке
14:50
В пригороде Берлина произошел взрыв на складе боеприпасов
14:50
Помогают России легализовать оккупацию на Востоке Украины: СБУ сообщила о подозрении 5 коллаборантам
14:38
Эксклюзив
Украинские частные компании готовы производить баражирующие боеприпасы для ВСУ, - совладелец производителя беспилотников
14:38
"Медали перестанут выдавать или заберут у половины": оккупанты о ситуации на фронте и планах руководства, - перехват разведки
14:32
Эксклюзив
БПЛА "Фурия" повышает эффективность артиллерийских средств, - директор компании "Атлон Авиа" Вьюник
14:13
Укрзализныця увеличит количество пригородных поездов в Киевской области
14:12
В Сингапуре будут продавать украинский корм для домашних животных
14:12
Эксклюзив
Савченко
На россиян подействуют только шоковые санкции, к постепенному обеднению они быстро адаптируются, - экс-замглавы НБУ Савченко
14:12
Украинцы показали умение возвращать территории: генсек НАТО во время выступления в AUF
14:10
Эксклюзив
Теоретически спецслужбы США способны уничтожить Путина так же, как ликвидировали лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири, - Ягун
13:54
Эксклюзив
Приблизительно 78% турок выступают за нейтралитет в войне РФ против Украины, - посол Боднар
13:52
Газпром сжигает излишки газа, который отказался поставлять в Европу
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV