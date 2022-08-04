ЕС заполняет газовые хранилища по графику, - Reuters
Европа рассчитывает добиться достаточного заполнения газовых хранилищ к началу отопительного сезона, но ожидается, что цена пополнения запасов в 10 раз превысит норму
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что на 2 августа европейские газовые хранилища были заполнены на 70,54%, что превышает 5-летний средний показатель в 70,32%. До 1 ноября ЕС стремится заполнить хранилища до 80%, а Германия, наиболее пострадавшая от сокращения поставок газа из России, стремится заполнить свои хранилища на 95% до ноября.
В настоящее время европейским странам удается стабильно наращивать запасы газа путем сдерживания спроса, перехода с газа на уголь для некоторых электростанций и увеличения импорта сжиженного природного газа, однако ожидается, что стоимость пополнения запасов составит более 50 млрд евро, что в 10 раз превышает средний показатель заполнения резервуаров на зиму.
Такой рост цен соответственно объясняется замедлением поставок российского газа через "Северный поток - 1" и "жестким мировым рынком".
- 4 августа финское издание Yle со ссылкой на очевидцев и данные NASA сообщило, что Газпром сжигает излишки газа , которые отказался поставлять в Европу. Гигантский газовый факел уже полтора месяца горит на российско-финской границе у компрессорной станции "Портовая", где установлены турбины "Северного потока".
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