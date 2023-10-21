ЕС запланировал консультации по новому пакету санкций против РФ, - Bloomberg
Европейский союз в ближайшие дни начнет консультации со странами-членами по поводу нового пакета санкций, направленных против России за войну в Украине
Об этом сообщает Bloomberg.
Новый пакет, который станет 12-м по счету с момента вторжения России, может включать запрет на поставки российских алмазов, дальнейшее ограничение возможностей Москвы обходить санкции и включение в список компаний в третьих странах, помогающих Москве в этом, сообщили собеседники на условиях анонимности.
Евросоюз совместно с G7 работает над созданием механизма, который позволит отслеживать перемещение алмазов через границы, преодолевая опасения, что любой запрет приведет к тому, что торговля будет просто перенаправлена в другие страны.
Ожидается, что ЕС расширит список запрещенных товаров, которые Россия может использовать в военных целях. Основное внимание Евросоюза и его союзников было направлено на то, чтобы помешать усилиям Кремля по приобретению более короткого списка важнейших товаров, необходимых для создания и поставки оружия, и в рамках этих усилий они стремились оказывать дипломатическое давление на третьи страны, помогающие Москве.
- 18 октября стало известно, что страны G7 обсудят четыре варианта санкций против российских алмазов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
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