ЕС запланировал консультации по новому пакету санкций против РФ, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Новый пакет, который станет 12-м по счету с момента вторжения России, может включать запрет на поставки российских алмазов, дальнейшее ограничение возможностей Москвы обходить санкции и включение в список компаний в третьих странах, помогающих Москве в этом, сообщили собеседники на условиях анонимности.

Евросоюз совместно с G7 работает над созданием механизма, который позволит отслеживать перемещение алмазов через границы, преодолевая опасения, что любой запрет приведет к тому, что торговля будет просто перенаправлена в другие страны.

Ожидается, что ЕС расширит список запрещенных товаров, которые Россия может использовать в военных целях. Основное внимание Евросоюза и его союзников было направлено на то, чтобы помешать усилиям Кремля по приобретению более короткого списка важнейших товаров, необходимых для создания и поставки оружия, и в рамках этих усилий они стремились оказывать дипломатическое давление на третьи страны, помогающие Москве.