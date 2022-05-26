Об этом пишет Reuters .

РФ публично заявила, что в результате санкций Запада было заморожено около $300 млрд активов Центробанка. Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что с начала полномасштабной войны России против Украины заблокировали около €23 млрд. Было запланировано заморозить активы на большую сумму.

Это менее $100 млрд, замороженных Штатами.

Также ЕС заблокировал яхты и виллы чиновников, связанных с кремлем, на сумму около 10 миллиардов.

Европейская комиссия хочет упростить конфискацию активов, связанных с преступной деятельностью, в том числе уклоняющихся от санкций ЕС против кремля.

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