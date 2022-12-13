ЕС заключил соглашение с Венгрией, чтобы Орбан разморозил 18 млрд евро для Украины, - Politico
Евросоюз смягчил свою позицию по штрафным санкциям против Венгрии, чтобы и разблокировала 18 млрд евро помощи Украине
Об этом пишет Politico .
Евросоюз планировал заморозить 7,5 млрд евро, предусмотренные для Венгрии бюджетом ЕС, потому, что страна отошла от принципов демократии. В знак протеста Венгрия заблокировала 18 млрд евро помощи Украине .
После этого сумму штрафных санкций для Венгрии снизили до 6,3 млрд евро в обмен на отказ Будапешта от своего вето.
Евросоюз также согласовал план расходов Венгрией на восстановление после пандемии – это еще 5,8 млрд евро в виде грантов, которые задерживались в течение полутора лет из-за проблем с демократией в Венгрии. Для получения этих денег правительству Виктору Орбану придется выполнить ряд законодательных условий, призванных укрепить верховенство права.
- После ЕС одобрили пакет финансовой поддержки для предоставления Украине 18 миллиардов евро в 2023 году.
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