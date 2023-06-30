ЕС заключил соглашение с Pfizer и другими компаниями на поставку вакцин в случае будущей пандемии
Еврокомиссия договорилась с Pfizer и еще несколькими компаниями о резервировании мощностей для изготовления до 325 млн вакцин в год в случае будущей пандемии
Об этом пишет Reuters .
Соглашение охватывает мРНК, векторные и белковые вакцины и не касается действующих соглашений по вакцине от COVID-19 между ЕС и производителями вакцин, включая Pfizer.
В Еврокомиссии отметили, что пандемия коронавируса показала необходимость лучшей подготовки к предстоящим чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения.
Соглашение гарантирует, что компании готовы "реагировать на кризис", поддерживая свои мощности в актуальном состоянии и контролируя свои цепочки поставок, "включая накопления, если это необходимо", заявила Еврокомиссия. Если будет объявлена новая чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения, компании "скоро начнут производство".
Но активисты справедливости вакцин заявили, что ЕС рискует повторить то, что Всемирная организация здравоохранения назвала "вакцинальным апартеидом" во время COVID-19. Речь идет о том, что развивающиеся страны были отправлены в конец очереди за вакцинами, а развитые страны имели их избыток.
- 5 мая гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреис объявил о завершении чрезвычайной ситуации по COVID-19 .
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