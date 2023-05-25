ЕС заблокировал активы центробанка РФ более чем на €200 млрд

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что это подчеркивает важность дискуссий о том, как использовать эти средства для восстановления Украины.

Страны ЕС сообщили новые данные о заблокированных активах после 10-го пакета санкций, заставивших банки обнародовать информацию о размере своих активов.

"Евросоюз обязуется гарантировать, что Россия заплатит за ущерб, нанесенный Украине. Вот почему ЕС изучает способы использования российских замороженных и обездвиженных активов для этой цели", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд, подтвердивший цифры.

ЕС также заморозил 24,1 миллиарда евро российских частных активов попавших под санкции физических и юридических лиц. Блок наложил санкции почти на 1500 человек, ограничил экспорт сотен товаров и технологий и нацелился на большое количество ключевых источников дохода Москвы, но испытывал трудности с поиском и замораживанием активов подсанкционных российских миллиардеров.

По словам Виганда, комиссия тесно сотрудничает со председательствующей в ЕС Швецией, чтобы "продвинуть вперед обсуждение" вариантов использования замороженных активов российского центрального банка.

ЕС также продолжает обсуждение этого вопроса с союзниками, "чтобы обеспечить необходимую координацию на международном уровне". Ожидается, что лидеры ЕС обсудят это на своей следующей встрече в июне.

Отдельно ЕС рассматривает полномочия конфисковывать частные активы попавших под санкции россиян в случае уголовного правонарушения, расширив список преступлений, таких как отмывание денег и коррупция, чтобы включить уклонение от санкций ЕС.