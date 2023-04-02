ЕС выступит против каких-либо злоупотреблений со стороны России во время председательства в ООН, - Боррель
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что во время председательства России в ООН лидеры Европы будут выступать против каких-либо злоупотреблений РФ
Об этом Жозеп Боррель написал в твиттере.
"Россия перебирает власть в ООН. Председательство в Совете Безопасности пришлось на первоапрельский день дурака. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает самую суть правовой базы ООН", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.
Он заверил, что Европейский Союз будет выступать против каких-либо злоупотреблений со стороны России во время председательства в ООН.
- Напомним, председательство России в Совбезе ООН началось 1 апреля 2023 года. Оно продлится месяц.
- 30 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что председательство России в Совбезе ООН с 1 апреля - злая шутка.
- 31 марта в Белом доме заявили , что России не место в Совбезе ООН, однако пока нет легального пути, чтобы лишить агрессора постоянного членства.
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