Об этом Жозеп Боррель написал в твиттере.

"Россия перебирает власть в ООН. Председательство в Совете Безопасности пришлось на первоапрельский день дурака. Несмотря на то, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности, она постоянно нарушает самую суть правовой базы ООН", - подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Он заверил, что Европейский Союз будет выступать против каких-либо злоупотреблений со стороны России во время председательства в ООН.