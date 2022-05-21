ЕС выступил за приостановку работы России и Беларуси во Всемирной таможенной организации
Европейский Союз и страны-партнеры, в частности США, Великобритания, Австралия и Канада, выступили с заявлением приостановить участие РФ и Беларуси в работе Всемирной таможенной организации
Об этом информирует в телеграме Государственная таможенная служба Украины.
"Действия российского руководства являются неспровоцированным и неоправданным нападением на суверенное демократическое государство, а также вопиющим нарушением норм международного права, устава ООН и основополагающих принципов международного права, включая уважение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. Это вторжение ставит под серьезное сомнение уважение РФ ко всем международным институтам, дисциплинам и нормам", – заявили в заявлении.
ЕС и партнеры заявили, что будут использовать все возможные способы, чтобы приостановить участие России и Беларуси во Всемирной таможенной организации. Также требуется приостановить все программы финансирования этих стран, чтобы не финансировать военную агрессию против Украины.
"ВТО была создана с целью содействия сотрудничеству между ее членами по таможенным вопросам и имеет целью объединить таможни для обеспечения безопасного и процветающего мира. Однако агрессия Путина при активной поддержке белорусского режима в отношении другого члена Всемирной таможенной организации, кроме непрощенного насилия, нанесенного гражданскому населению и инфраструктуре также распространилась на таможенные объекты и осуществление таможенного дела одного из членов ВТО, в частности Россия уничтожила все пункты пропуска на границе между Украиной и РФ и РБ, поэтому было бы неуместным, чтобы ВТО осталась нейтральной и игнорировала эту агрессию беспрецедентного масштаба со стороны одного члена к другому", – говорится в сообщении.
Заявители призывают Всемирную таможенную организацию сделать все возможное, чтобы помочь украинской таможне работать вопреки агрессии, а также обещают в дальнейшем призывать Россию и Беларусь выполнять свои международные обязанности по поддержке международного мира и безопасности.
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