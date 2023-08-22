ЕС выплатил Украине новый транш макрофина – €1,5 млрд

Об этом сообщает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по ремонту, восстановлению и поддержке работы государства. Сегодня мы выплатили Украине новые 1,5 млрд евро", - заявила глава ЕК.

Урсула подчеркнула, что в этом году будет еще больше помощи.