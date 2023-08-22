ЕС выплатил Украине новый транш макрофина – €1,5 млрд
Во вторник, 22 августа, Европейский Союз предоставил Украине следующие 1,5 миллиарда евро в рамках макрофинансовой помощи на восстановление инфраструктуры
Об этом сообщает президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Мы поддерживаем Украину в ее усилиях по ремонту, восстановлению и поддержке работы государства. Сегодня мы выплатили Украине новые 1,5 млрд евро", - заявила глава ЕК.
Урсула подчеркнула, что в этом году будет еще больше помощи.
- 23 мая Еврокомиссия выделила Украине транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд. Средства будут направлены на выплату зарплат, пенсий и ремонт критической инфраструктуры.
- 30 мая Международный валютный фонд и власти Украины достигли соглашения на уровне экспертов по первому пересмотру программы расширенного финансирования. Это открывает путь к траншу в $900 млн.
- 3 июля в фонд Украины поступил второй транш от Международного валютного фонда – сумма помощи составила $890 млн.
- Также 25 июля ЕС выделил Украине на 1,5 млрд евро.
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