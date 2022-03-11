ЕС выплатил первый транш €300 млн экстренной макрофинансовой помощи Украине
В пятницу, 11 марта, Евросоюз выплатил Украине первый транш €300 млн экстренной макрофинансовой помощи на фоне полномасштабного вторжения России
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
"Путинская война оказывает жестокое военное и экономическое давление на храбрых людей Украины. Европа неизменно их поддерживает. Сегодня мы выплатили 300 миллионов евро экстренной макрофинансовой помощи Украине", - написала она в Twitter.
Она отметила, что это первый платеж из пакета в 1,2 миллиарда евро. Следующие транши выплатят в будущем.
- Напомним, 24 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала новый пакет неотложной макрофинансовой помощи в размере €1,2 млрд из-за риска нового вторжения России.
- 1 февраля Еврокомиссия официально утвердила выделение €1,2 млрд помощи Украине.
- 21 февраля Совет ЕС утвердил €1,2 млрд макрофинансовой помощи Украине.
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