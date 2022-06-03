ЕС выгодно, чтобы Украина была в его сфере влияния, – политолог Магда

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Если говорить прагматично, то Европейскому Союзу выгодно, чтобы Украина была в его сфере влияния, потому что война рано или поздно закончится, а восстановление Европы будет наиболее масштабным строительством на континенте после Второй мировой войны. Поэтому европейские страны уже ведут своеобразное соревнование по тому, кто будет более активно участвовать в восстановлении Украины. И речь идет не только о европейских странах, думаю, Турция и Британия тоже захотят присоединиться", - сказал Магда.

Политолог добавил, что процесс вступления Украины в ЕС оживляется, однако речь не идет о годах для закрытия этого вопроса.

"Думаю, несмотря на горячие дискуссии по кандидатству Украины в ЕС, мы все же получим этот статус. Однако это не значит, что уже в этом году мы станем членом Евросоюза - это тоже надо отдавать себе отчет. То есть процесс нашей европейской интеграции ускорился, но мы не можем настолько ускорить этот процесс, чтобы уже завтра стать членом ЕС", – заметил Магда.

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