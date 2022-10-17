ЕС выделит Украине шестой транш военной помощи
Совет министров иностранных дел ЕС во время встречи в Люксембурге 17 октября планирует принять шестой транш военной помощи для Украины на сумму €500 млн
Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.
Он подчеркнул, что во время сегодняшней встречи важнейшие решения будут связаны с выделением Украине очередного транша европейской военной помощи и развертыванием тренировочной миссии для ВСУ.
"Первым вопросом повестки дня будет Украина. Мы видели плохие новости – этим утром Россия атаковала дронами Киев, центр города. Мы обсудим ситуацию в Украине и осуществим определенные мероприятия… Наиболее важные решения будут связаны с новым, шестым, траншем военной помощи для Украины из Европейского фонда мира и с применением тренировочной миссии", – заявил Боррель.
- В нескольких странах ЕС развернут тренировочную миссию для ВСУ, большинство солдат будут учиться в Польше. Главная цель миссии – подготовить украинцев к борьбе с россиянами на фронте.
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