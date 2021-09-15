ЕС выделит Украине 600 млн евро, - вице-президент Еврокомиссии

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

"Комиссия приняла решение о выделении второго транша макрофинансовой помощи ЕС Украине в размере 600 млн евро. Это выплата в рамках программы на общую сумму 1,2 млрд евро", - сообщил он.

Еврокомиссар отметил, что Украина выполнила все условия для транша.

"Украина выполнила согласованные политические условия, вместе с прогрессом по программе Украины с МВФ позволило комиссии прийти к положительному решению. Фактическая выплата средств состоится в конце октября", - заявил Домбровскис.

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