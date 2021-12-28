ЕС выделит Украине €5 млн на усовершенствование подходов к ядерной безопасности
Украина получит от Европейского союза €5 млн для усовершенствования подходов к ядерной безопасности
Об этом сообщает Правительственный портал.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подписала соглашение о финансировании Годовой программы действий 2020 года о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности между правительством Украины и Европейской комиссией.
Общая стоимость программы составляет €6,5 млн, из которых ЕС предоставит 5 млн евро, а взнос Украины - €1,5 млн. Финансирование будет направлено на разработку рекомендаций по возможным вариантам и технологическим решениям для будущего управления пунктом захоронения радиоактивных отходов "Подлесный", а также обращение с содержащимися отходами. Финансирование также будет способствовать усовершенствованию системы радиационного мониторинга водных ресурсов в зоне отчуждения", - говорится в сообщении.
Кроме того, Стефанишина подписала дополнительное соглашение №1 между правительством Украины и Европейской комиссией о внесении изменений в соглашение о финансировании мероприятия "Программа технического сотрудничества 2019".
Соглашением предусматривается перенаправление средств в поддержку развития возможностей органов государственной власти по имплементации соглашения об ассоциации в сфере транспорта. В частности, помощь позволит улучшить связь и совместимость разных видов транспорта, эффективность использования имеющихся мощностей, снизить стоимость транспортных услуг для активизации торговли.
- Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году финансирование сектора безопасности и обороны превысит 320 млрд грн.
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