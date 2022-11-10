ЕС выделит Молдове €200 млн для преодоления энергетического кризиса зимой
Европейская комиссия подготовила новый пакет помощи для Молдовы, чтобы справиться с энергетическим кризисом зимой
Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Кишиневе на пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, пишет "Европейская правда".
"Молдова сталкивается с огромным энергетическим кризисом, связанным с нехваткой поставок газа и электроэнергии. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы помочь пройти этот кризис", - сказала Санду.
Дополнительный пакет помощи предусматривает 200 млн евро для нужд в обеспечении газом. Из них 100 млн будет предоставлено в виде грантов и еще 100 млн в виде ссуд. Средства будут доступны с января 2023 года.
Молдова также получает еще 50 млн евро для бюджетной поддержки. "Эти средства позволят помочь наиболее уязвимым слоям населения. Молдова – часть нашей европейской семьи, а семья должна быть вместе в сложные времена. Поэтому я здесь сегодня", - сказала фон дер Ляен.
Отметим, Молдова впервые импортировала газ по реверсной схеме – с запада на восток через украинскую схему реверса.
Кроме того, молдавская государственная компания Energocom закупила на бирже в Румынии на 3 ноября 8,04 ГВт-часа электроэнергии – это 65% от необходимого Молдове объема потребления. Поскольку из-за обстрелов инфраструктуры Россией Молдова больше не может покупать электроэнергию у Украины.
Также в начале осени 2022 года Кремль принялся испытывать крепость молдавской энергосистемы. В октябре снизил поставки газа на 30% от контрактного объема. А фактически с 1 ноября урезал газ наполовину. Такая урезка означала, что Молдова теряет также главный источник электроэнергии.
- Напомним, сегодня, 10 ноября, Европейский парламент одобрил соглашения ЕС с Украиной и Молдовой об упрощении трансграничной перевозки грузов.
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