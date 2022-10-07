Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции после неформального саммита глав государств ЕС в Праге.

"Еще два миллиарда макрофинансовой помощи будут переданы в ближайшие дни", - сказала она.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что с начала полномасштабной войны России против Украины Евросоюз предоставил нашей стране 19 млрд евро помощи. При этом названная сумма не включает военную помощь.

3 июля Bloomberg сообщил, что ЕС планирует выделить более 500 млрд евро на восстановление Украины по окончании войны.

30 сентября правительство Норвегии решило предоставить дополнительно 3 миллиарда норвежских крон на военную поддержку Украине и закупить для украинских сил зимнюю одежду и снаряжение на сумму до 250 млн крон.

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