ЕС выделит Афганистану еще 150 млн евро

Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.

"На встрече лидеров стран G7 я объявлю об увеличении гуманитарной помощи афганцам в стране и за ее пределами в рамках бюджета ЕС с 50 млн евро к 200 млн", - написала она.

Фон дер Ляен добавила, что эта гуманитарная помощь будет добавлена к взносам государств-членов ЕС в помощь народу Афганистана.