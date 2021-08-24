ЕС выделит Афганистану еще 150 млн евро
Члены Европейского Союза увеличат гуманитарную помощь Афганистану с 50 до более 200 млн евро
Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.
"На встрече лидеров стран G7 я объявлю об увеличении гуманитарной помощи афганцам в стране и за ее пределами в рамках бюджета ЕС с 50 млн евро к 200 млн", - написала она.
Фон дер Ляен добавила, что эта гуманитарная помощь будет добавлена к взносам государств-членов ЕС в помощь народу Афганистана.
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