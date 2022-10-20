ЕС выделит €175 млн на пункты обогрева и помощь украинцам в зимнее время
Европейский Союз выделит 175 миллионов евро для поддержки внутренне перемещенных лиц и украинских беженцев в Украине и Молдове, а также поможет с развертыванием приютов для украинцев на время зимы
Об этом во время визита в Киев в среду, 19 октября, объявил еврокомиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич, передает пресс-служба Еврокомиссии.
"Будущая зима, вероятно, принесет Украине серьезные вызовы, и мы должны быть готовы к ним. Ценой наших программ rescEU временное убежище будет немедленно развернуто в трех разных регионах Украины: Ровенской и Харьковской области, а также Бучанском районе Киевщины", - рассказал Ленарчич.
ЕС поможет выделить 62,3 миллионов евро для подготовки пунктов временного размещения и обеспечения их всем необходимым. 500 пунктов будут размещены в Ровенской области, 550 – в Бучанском районе и 600 – в Харьковской области. Каждый пункт может принять до пяти человек и полностью оборудован кроватями и обогревателями.
С учетом убежища, которое будет размещено в Румынии, в случае чрезвычайной ситуации этой инфраструктурой смогут воспользоваться 46 тысяч человек.
Из анонсированных 175 миллионов евро гуманитарной помощи большинство (150 миллионов) будет выделено на помощь в Украине, а остальное – для Молдовы.
Средства, прежде всего, будут направлены на обеспечение людей жильем, пригодным для проживания зимой, а также обучение по вопросам чрезвычайных ситуаций, здравоохранение и помощь в сфере защиты.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.05
Покупка 40.05Продажа 40.79
-
EUR
Покупка 38.44Продажа 39.5
- Актуальное
- Важное