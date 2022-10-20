Об этом во время визита в Киев в среду, 19 октября, объявил еврокомиссар по кризисному регулированию Янез Ленарчич, передает пресс-служба Еврокомиссии.

"Будущая зима, вероятно, принесет Украине серьезные вызовы, и мы должны быть готовы к ним. Ценой наших программ rescEU временное убежище будет немедленно развернуто в трех разных регионах Украины: Ровенской и Харьковской области, а также Бучанском районе Киевщины", - рассказал Ленарчич.

ЕС поможет выделить 62,3 миллионов евро для подготовки пунктов временного размещения и обеспечения их всем необходимым. 500 пунктов будут размещены в Ровенской области, 550 – в Бучанском районе и 600 – в Харьковской области. Каждый пункт может принять до пяти человек и полностью оборудован кроватями и обогревателями.

С учетом убежища, которое будет размещено в Румынии, в случае чрезвычайной ситуации этой инфраструктурой смогут воспользоваться 46 тысяч человек.

Из анонсированных 175 миллионов евро гуманитарной помощи большинство (150 миллионов) будет выделено на помощь в Украине, а остальное – для Молдовы.

Средства, прежде всего, будут направлены на обеспечение людей жильем, пригодным для проживания зимой, а также обучение по вопросам чрезвычайных ситуаций, здравоохранение и помощь в сфере защиты.

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