ЕС выделил седьмой пакет помощи Украине на €500 млн и дополнительные €45 млн для миссии военной помощи
В четверг, 2 февраля, Совет ЕС выделил седьмой пакет помощи Украине на €500 млн и еще дополнительные €45 млн для миссии военной помощи
Об этом в twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Сегодня Совет ЕС выделил седьмой пакет помощи на сумму €500 млн в рамках Европейского фонда мира (EFP) и дополнительные €45 млн для миссии военной помощи ЕС. Я благодарен ЕС за жизненно важную помощь в области безопасности, которая приближает нас к победе над российским агрессором" , – пишет Кулеба.
В сообщении Совета ЕС отмечается, что сегодняшним решением он "усиливает поддержку Украины в защите ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ, а также в защите гражданского населения от российской агрессивной войны".
В целом, с седьмым пакетом помощи, общий вклад ЕС в рамках EPF будет составлять €3,6 млрд.
В свою очередь, дополнительные €45 млн были предоставлены для Миссии военной помощи Европейского Союза в поддержку Украины (EUMAM Ukraine). Основной целью этой помощи является обеспечение необходимого нелетального обснащения и материалов, а также услуг для поддержки учебной деятельности украинских военных.
- 2 февраля, накануне саммита Украина-ЕС евродепутаты подтвердили свою приверженность членству Украины в ЕС, а также призвали страны Евросоюза усилить поддержку Киева.
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