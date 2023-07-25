ЕС выделил новый транш для Украины на 1,5 млрд евро

Об этом информирует глава ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляен .

"Я решительно осуждаю российские удары по украинской инфраструктуре хранения и экспорта зерна. Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину", – пишет начальница ЕК.

Сообщается, что сегодня Европейская комиссия направила еще 1,5 млрд евро для помощи нашей стране в сохранении государственности и ремонтно поврежденной в результате российских обстрелов инфраструктуры.