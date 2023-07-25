ЕС выделил новый транш для Украины на 1,5 млрд евро
Во вторник, 25 июля, Европейский Союз выделил Украине новый транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро
Об этом информирует глава ЕврокомиссииУрсула фон дер Ляен .
"Я решительно осуждаю российские удары по украинской инфраструктуре хранения и экспорта зерна. Пока Россия продолжает свою безжалостную войну, мы продолжаем поддерживать Украину", – пишет начальница ЕК.
Сообщается, что сегодня Европейская комиссия направила еще 1,5 млрд евро для помощи нашей стране в сохранении государственности и ремонтно поврежденной в результате российских обстрелов инфраструктуры.
- Также 23 мая Еврокомиссия выделила Украине транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд. Средства будут направлены на выплату зарплат, пенсий и ремонт критической инфраструктуры.
- 30 мая Международный валютный фонд и власти Украины достигли соглашения на уровне экспертов по первому пересмотру программы расширенного финансирования. Это открывает путь к траншу в $900 млн.
- 3 июля в фонд Украины поступил второй транш от Международного валютного фонда – сумма помощи составила $890 млн.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.4
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.73
- Актуальное
- Важное