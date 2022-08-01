Об этом сообщает Европейская Правда.

При этом 35 млн евро предоставляются в виде долгосрочных ссуд на льготных условиях, а еще 15 миллионов – в виде грантов.

Общая сумма составит 150 млн евро.

Отмечается, что средства будут направлены на поддержку Молдовы, учитывая полномасштабное вторжение РФ в Украину и наплыв украинских беженцев. Финансы также пойдут на преодоление последствий пандемии COVID-19 и возникшего осенью 2021 года газового кризиса.

"Макрофинансовая помощь должна помочь Молдове удовлетворить ее срочные потребности в финансировании и поддержать общую макроэкономическую стабильность. Это также усилит дальнейшее внедрение реформ в нескольких приоритетных сферах", - отметила Еврокомиссия.

По данным Еврокомиссии, по состоянию на сегодняшний день международные и двусторонние доноры пообещали предоставить Молдове около 1,3 млрд евро дополнительной помощи в шести приоритетных сферах.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb