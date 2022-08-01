ЕС выделил Молдове 50 млн евро – первый транш макрофинансовой помощи
Молдова получила выделенный Еврокомиссией первый транш макрофинансовой помощи в размере 50 млн евро
Об этом сообщает Европейская Правда.
При этом 35 млн евро предоставляются в виде долгосрочных ссуд на льготных условиях, а еще 15 миллионов – в виде грантов.
Общая сумма составит 150 млн евро.
Отмечается, что средства будут направлены на поддержку Молдовы, учитывая полномасштабное вторжение РФ в Украину и наплыв украинских беженцев. Финансы также пойдут на преодоление последствий пандемии COVID-19 и возникшего осенью 2021 года газового кризиса.
"Макрофинансовая помощь должна помочь Молдове удовлетворить ее срочные потребности в финансировании и поддержать общую макроэкономическую стабильность. Это также усилит дальнейшее внедрение реформ в нескольких приоритетных сферах", - отметила Еврокомиссия.
По данным Еврокомиссии, по состоянию на сегодняшний день международные и двусторонние доноры пообещали предоставить Молдове около 1,3 млрд евро дополнительной помощи в шести приоритетных сферах.
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