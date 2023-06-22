ЕС выделил для Украины €1,5 млрд макрофинансовой помощи
Европейский Союз перечислит Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи для поддержки госуслуг и инфраструктуры страны
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы выплачиваем Украине еще 1,5 млрд евро макрофинансовой помощи", - говорится в сообщении.
Помощь направлена на госуслуги и инфраструктуру Украины.
"Будет больше. Мы только что предложили стабильную финансовую поддержку до 2027 года. Мы в этом надолго", - добавила фон дер Ляйен.
Помощь от ЕС
Ежемесячно Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения выделяет макрофинансовую помощь для Украины.
25 апреля Европейский Союз выделил Украине очередной транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро.
Также Совет Европейского Союза 5 мая принял решение выделить 1 млрд евро на закупку боеприпасов для Украины в рамках Европейского фонда мира.
Еще одной помощью от ЕС стал 23 мая новый транш макрофинансовой помощи на 1,5 млрд евро, который Еврокомиссия выделила Украине. Денежные средства были направлены на выплату зарплат, пенсий и ремонт критической инфраструктуры.
Также помощью стал пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазеек, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения. Его послы ЕС согласовали 21 июня.
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