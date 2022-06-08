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ЕС выделил €7,25 млн для поддержки расследований военных преступлений РФ в Украине Международным уголовным судом

8 июня, 2022 среда
16:28
Мир

Европейский Союз согласовал выделить €7,25 млн для поддержки расследования Международным уголовным судом преступлений России на территории Украины

Об этом идет речь на официальной странице Еврокомиссии.

"Не может быть безнаказанности за преступления, совершенные под российской оккупацией. Расследования Международного уголовного суда имеют решающее значение для обеспечения ответственности и справедливости за ужасные преступления, совершенные в Украине", - заявил Верховный представитель Европейской комиссии Жозеп Боррель.

Финансирование поможет МКС расширить свои следственные возможности для расследования военных преступлений, совершенных Россией в Украине.

Известно, что в конце мая Совет ЕС принял новые правила, позволяющие Евроюсту сотрудничать с Международным уголовным судом по расследованию российских военных преступлений.
  • Напомним, петиция о создании международного трибунала для расследования преступлений России в Украине набрала более 1 млн подписей.
  • В отношении преступной деятельности российской армии на украинской территории в Международный уголовный суд обратилось уже 42 страны. В случае признания Международным уголовным судом военных преступлений РФ все причастные к этому лица могут быть задержаны в любой стране, признающей юрисдикцию этого суда.

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