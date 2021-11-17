ЕС выделил €700 тыс. помощи мигрантам на польско-белорусской границе
Европейская комиссия заявила, что выделит €700 тыс. для помощи людям, оказавшимся на границе Беларуси и Польши. Из них €200 тыс. получит Международное движение Красного Креста
Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.
В среду, 17 ноября, ЕС выделил €700 тыс. гуманитарной помощи в ответ на ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе.
"ЕС поддерживает своих гуманитарных партнеров, помогающих облегчить страдания людей, застрявших на границе и в других частях Беларуси. Я призываю обе стороны обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций к этой обширной группе беженцев и мигрантов, чтобы те оказывали им необходимую помощь", - заявил комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.
€200 тыс. направили в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и его белорусского подразделения для обеспечения мигрантов продуктами, предметами гигиены и первой медицинской помощью.
Дополнительно ЕС мобилизовал €500 тыс. и ведет переговоры по выдаче денег с партнерскими гуманитарными организациями.
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