ЕС выделил €700 тыс. помощи мигрантам на польско-белорусской границе

Об этом сообщает сайт Еврокомиссии.



В среду, 17 ноября, ЕС выделил €700 тыс. гуманитарной помощи в ответ на ситуацию, сложившуюся на белорусско-польской границе.



"ЕС поддерживает своих гуманитарных партнеров, помогающих облегчить страдания людей, застрявших на границе и в других частях Беларуси. Я призываю обе стороны обеспечить постоянный доступ гуманитарных организаций к этой обширной группе беженцев и мигрантов, чтобы те оказывали им необходимую помощь", - заявил комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.



€200 тыс. направили в Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и его белорусского подразделения для обеспечения мигрантов продуктами, предметами гигиены и первой медицинской помощью.



Дополнительно ЕС мобилизовал €500 тыс. и ведет переговоры по выдаче денег с партнерскими гуманитарными организациями.



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