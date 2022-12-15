Об этом идет речь на портале представительства ЕС в Украине.

"ЕС достиг соглашения с НЕФКО (Северным Зеленым Банком), принадлежащим пяти странам Северной Европы, о выделении средств в размере 50 миллионов евро для критической муниципальной инфраструктуры в рамках программы НЕФКО по зеленому (экологически направленному) восстановлению в Украине", - говорится в сообщении.

Средства будут использованы на ремонт и реконструкцию разрушенных объектов критической инфраструктуры в освобожденных городах Киевской области. Гранты выделены на восстановление инфраструктуры в Ирпене, Буче, Большой Дымерке, Гостомеле, Дымере, Славутиче, Немешаево, Калиновке, Дмитровке, Иванкове, Бородянке, Песковце и Борщаговской громаде.

"В целях повышения устойчивости критической инфраструктуры и громад, средства будут использованы для обеспечения предоставления основных коммунальных услуг по отоплению, водо- и электроснабжению, отводу сточных вод и управлению отходами", - рассказали в представительстве ЕС.

Известно, что средства направлены Украине в соответствии с программой НЕФКО "Зеленое восстановление для Украины", запущенной в июле этого года.

"ЕС продолжает оказывать экстренную поддержку Украине в ответ на удары России по критической гражданской инфраструктуре, являющиеся военным преступлением. Мы с нетерпением ждем возможности воспользоваться богатым опытом НЕФКО по реализации муниципальных проектов. Учтение зеленого восстановления с самого начала будет способствовать общему восстановлению Украины, а также ее европейской интеграции", - сказал Посол Матти Маасикас, глава представительства Европейского Союза в Украине.

14 декабря глава Киевской ОВ Алексей Кулеба сообщил, что в Киевской области восстановлено уже более 4,5 тыс. объектов, которые были повреждены или разрушены в результате российской агрессии.

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