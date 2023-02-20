ЕС выделил 17,4 млн евро на цифровизацию Украины

Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он отметил, что над проектом Украина будет работать вместе с Эстонской академией электронного управления.

Проект поможет цифровизировать больше услуг и усовершенствовать Дию. Также с помощью DT4UA можно будет усилить обмен данными между регистрами, улучшить электронную идентификацию и развить систему электронного управления, чтобы уголовные дела рассматривали прозрачно.

"Благодарю Европейский Союз за постоянную поддержку. Вместе продолжаем строить сильную цифровую Украину", - написал Федоров.