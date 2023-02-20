ЕС выделил 17,4 млн евро на цифровизацию Украины
Европейский Союз выделил 17,4 млн евро на проект "Цифровая трансформация для Украины" (DT4UA)
Об этом сообщает министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Он отметил, что над проектом Украина будет работать вместе с Эстонской академией электронного управления.
Проект поможет цифровизировать больше услуг и усовершенствовать Дию. Также с помощью DT4UA можно будет усилить обмен данными между регистрами, улучшить электронную идентификацию и развить систему электронного управления, чтобы уголовные дела рассматривали прозрачно.
"Благодарю Европейский Союз за постоянную поддержку. Вместе продолжаем строить сильную цифровую Украину", - написал Федоров.
- 19 января министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил , что в 2023 году в Эстонии запустят приложение mRiik, за основу которого используют базу украинской Дии.
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