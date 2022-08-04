ЕС выделил 16 млн евро для доступа к образованию и помощи жертвам сексуального насилия в Украине

Об этом сообщила пресс-служба делегации ЕС в Украине.

Средства направят в поддержку правительственной "Всеукраинской школьной онлайн-платформы" и удовлетворение потребностей в безопасных учебных пространствах для очного обучения и материалах для детей.

Поддержка также будет предоставлена учителям, чтобы помочь им продолжать работу во время войны.

Помощь будет адаптирована к разным ситуациям на востоке и западе страны. Она будет включать поддержку дистанционного образования для детей, вынужденных покинуть страну, убегая от войны, и содействие мерам в течение летних месяцев, чтобы компенсировать упущенные возможности обучения и развития.

Кроме того, часть средств будет направлена на помощь жертвам сексуального насилия в условиях конфликта.

Это будет включать в себя непосредственную помощь местным организациям гражданского общества и службам скорой помощи, а также специализированным следственным группам под руководством Генеральной прокуратуры Украины.

Также будет оказана поддержка усилиям Специального представителя Генерального секретаря ООН по сексуальному насилию во время конфликта по обеспечению предоставления скоординированной поддержки ООН жертвам в Украине под руководством правительства.

3 июля СМИ сообщили, что ЕС планирует выделить более 500 млрд евро на восстановление Украины после окончания войны. Еврокомиссия изучает возможные варианты такого финансирования. Обсуждается формат грантов и кредитов. Впрочем, такая помощь, скорее всего, будет привязана к ряду реформ.

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