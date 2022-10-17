ЕС вводит новые санкции против Ирана

Об этом сообщил Совет Европейского Союза.

Сало известно, что 17 октября 2022 года Совет добавил одиннадцать физических лиц и четыре организации в список, в отношении которых применяются ограничительные меры в контексте действующего режима санкций по правам человека в Иране. Это было сделано с учетом их роли в смерти Махсы Амини и насильственной реакции на недавние демонстрации в Иране.

Сегодня среди ответственных за смерть Махсы Амини – иранская моральная полиция и две ее ключевые фигуры Мохаммад Ростами и Хаджахмад Мирзаи.

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Кроме того, ЕС отмечает Иранские правоохранительные силы (LEF), а также ряд местных руководителей за их роль в жестоком подавлении протестов. Дополнительно, ЕС причислил Иссу Зарепура, министра информационных и коммуникационных технологий Ирана, в список ответственных за отключение Интернета.

Введенные сегодня меры включают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства указанным в списке физическим и юридическим лицам. Режим санкций по правам человека в Иране также предусматривает запрет на экспорт в Иран оборудования, используемого для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций. Сейчас в списке 97 физических и 8 организаций.

19 сентября сообщили о пяти погибших во время протестов в Иране, вспыхнувших после убийства 22-летней Махсы Амини.

22 сентября число погибших возросло до 31 человека.

23 сентября США наложили санкции на иранских силовиков из-за убийства Махсы Амини и подавления протестов после смерти девушки.

25 сентября стало известно, что президент Ирана Ибрагим Райси пообещал "решительно справиться" с протестами, вспыхнувшими в 14 провинциях страны.

Позже, 16 октября издание The Washington Post сообщило, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha.

Также Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 , превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.

Утром 17 октября в Киеве раздалось несколько взрывов , произошел прилет по жилому дому, спасателями спасены 19 человек.

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