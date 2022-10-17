ЕС вводит новые санкции против Ирана
Ограничительные меры ЕС принимаются как часть интегрированного политического подхода, чтобы убедить Иран выполнять свои международные обязательства
Об этом сообщил Совет Европейского Союза.
Сало известно, что 17 октября 2022 года Совет добавил одиннадцать физических лиц и четыре организации в список, в отношении которых применяются ограничительные меры в контексте действующего режима санкций по правам человека в Иране. Это было сделано с учетом их роли в смерти Махсы Амини и насильственной реакции на недавние демонстрации в Иране.
Сегодня среди ответственных за смерть Махсы Амини – иранская моральная полиция и две ее ключевые фигуры Мохаммад Ростами и Хаджахмад Мирзаи.
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Кроме того, ЕС отмечает Иранские правоохранительные силы (LEF), а также ряд местных руководителей за их роль в жестоком подавлении протестов. Дополнительно, ЕС причислил Иссу Зарепура, министра информационных и коммуникационных технологий Ирана, в список ответственных за отключение Интернета.
Введенные сегодня меры включают запрет на поездки и замораживание активов. Кроме того, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять средства указанным в списке физическим и юридическим лицам. Режим санкций по правам человека в Иране также предусматривает запрет на экспорт в Иран оборудования, используемого для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций. Сейчас в списке 97 физических и 8 организаций.
- 19 сентября сообщили о пяти погибших во время протестов в Иране, вспыхнувших после убийства 22-летней Махсы Амини.
- 22 сентября число погибших возросло до 31 человека.
- 23 сентября США наложили санкции на иранских силовиков из-за убийства Махсы Амини и подавления протестов после смерти девушки.
- 25 сентября стало известно, что президент Ирана Ибрагим Райси пообещал "решительно справиться" с протестами, вспыхнувшими в 14 провинциях страны.
- Позже, 16 октября издание The Washington Post сообщило, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfagha.
- Также Институт изучения войны сообщил, что Россия, вероятно, заключила с Ираном контракт на поставку беспилотников Arash-2 , превосходящих по параметрам Shahed-136, которые россияне уже используют против Украины.
- Утром 17 октября в Киеве раздалось несколько взрывов , произошел прилет по жилому дому, спасателями спасены 19 человек.
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