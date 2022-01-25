ЕС вводит новые правила для туристов: COVID-сертификат будет иметь решающее значение

Об этом сообщает заявление Совета ЕС.



Согласно новой рекомендации меры по борьбе с COVID-19 должны применяться с учетом статуса человека, а не ситуации на региональном уровне, за исключением районов, где вирус циркулирует на очень высоком уровне.



Это означает, что цифровой сертификат COVID, подтверждающий статус вакцинации, тестирования или выздоровления от коронавируса, будет определяющим фактором.



Новый подход будет применяться для передвижения людей по территории ЕС и к поездкам граждан за его пределы и обратно.



Рекомендация вступит в силу с 1 февраля 2022 года.



Лица, не имеющие цифрового COVID-сертификата ЕС, могут быть обязаны пройти тест до прибытия или не позднее чем через 24 часа после прибытия.



Отмечается, что государство-член ЕС или Еврокомиссия могут активировать "экстренное торможение" нового правила, если ситуация с коронавирусом в регионе будет ухудшаться или будет выявлен штамм COVID-19, вызывающий беспокойство или интерес. Решения будут выноситься на основе информации из отчетов Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).



"В рамках экстренного торможения могут быть введены такие меры как тестирование и карантин, в том числе для владельцев цифровых COVID-сертификатов ЕС и основных путешественников", - говорится в сообщении.



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