ЕС ввел санкции против еще 160 россиян и отключил от SWIFT три белорусских банка

Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.



Новый раунд санкций Евросоюз утвердил в среду, 9 марта.



В список персональных санкций добавили 160 россиян. 14 из них – олигархи и бизнесмены, работающие в ключевых отраслях экономики, 146 – члены Совета Федерации, голосовавшие за ратификацию соглашений "Л/ДНР". В частности, под ограничения ЕС попали основной бенефициар крупнейшего российского экспортера угля СУЭК Андрей Мельничеко, гендиректор Аэрофлота Михаил Полубояринов, руководитель Ростелекома Михаил Осеевский, гендиректор VK Владимир Кириенко и другие.



В целом ограничительные меры ЕС сейчас применяются к 862 физическим и 53 юридическим лицам в РФ.



Также были приняты санкции против банковского сектора Белоруссии. ЕС отключил от SWIFT Белагропромбанк, Банк Дабрабит, Банк развития Республики Беларусь, а также их дочерние белорусские компании. Новые ограничения запрещают операции с Центральным банком Беларуси, а также предоставление государственного финансирования торговле и инвестиций в Беларусь.



Кроме того, Совет ЕС ввел дополнительные ограничительные меры в отношении экспорта морских навигационных товаров и технологий радиосвязи в Россию.



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