ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера за участие в войне против Украины
Европейский Союз с апреля ввел санкции против частной военной компании Вагнера, активно участвующей в агрессивной войне России против Украины
Соответствующий документ был опубликован 13 апреля.
"ЧВК Вагнера возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, группа Вагнера несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" , – говорится в документе.
Кроме этого, в список санкций попала компания РИА ФАН, принадлежащая владельцу ЧВК Евгению Пригожину.
"РИА ФАН входит в состав медиагруппы "Патриот", российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины", - говорится в документе.
- США признали ЧВК Вагнера международной преступной организацией.
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