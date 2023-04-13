ЕС ввел санкции против ЧВК Вагнера за участие в войне против Украины

Соответствующий документ был опубликован 13 апреля.

"ЧВК Вагнера возглавила нападения на украинские города Соледар и Бахмут в январе 2023 года и активно участвует в агрессивной войне России против Украины. Таким образом, группа Вагнера несет ответственность за материальную поддержку действий, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины" , – говорится в документе.

Кроме этого, в список санкций попала компания РИА ФАН, принадлежащая владельцу ЧВК Евгению Пригожину.

"РИА ФАН входит в состав медиагруппы "Патриот", российской медиаорганизации, попечительский совет которой возглавляет Евгений Пригожин. РИА ФАН занимается проправительственной пропагандой и дезинформацией об агрессивной войне России против Украины", - говорится в документе.