ЕС ввел новые санкции против России
Европейский союз в пятницу, 28 июля, ввел новые санкции против 7 российских физических лиц и пяти организаций за распространение пропаганды и дезинформации
Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.
"Сегодня Совет принял решение о введении ограничительных мер против семи российских физических лиц и пяти организаций, ответственных за проведение кампании по манипулированию цифровой информацией под названием RRN (Recent Reliable News), направленной на искажение информации и распространение пропаганды в поддержку агрессивной войны России против Украины ", – говорится в заявлении.
Отмечается, что кампания RRN, в которой участвовали государственные органы, базируется на фейковых веб-страницах, использующих идентификацию национальных и государственных сайтов, а также фальшивые аккаунты в социальных сетях. Эта скоординированная и целенаправленная информационная манипуляция, по сообщению Совета ЕС, является частью более широкой гибридной кампании России против ЕС и государств-членов.
В частности, Совет ввел ограничительные меры в отношении Inforos и трех его учредителей. Inforos – это интернет-издание, которое тесно связано с российской военной разведкой.
Также под санкции оказались АНО "Диалог" - российская некоммерческая организация, созданная Департаментом информации и технологий Москвы и тесно связанной с администрацией президента. Также Институт российской диаспоры, Агентство социального дизайна, Structura National Technologies и две российские IТ-компании.
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