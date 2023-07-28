Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией ЕС ввел новые санкции против России

ЕС ввел новые санкции против России

28 июля, 2023 пятница
18:00
Война с Россией санкции против РФ

Европейский союз в пятницу, 28 июля, ввел новые санкции против 7 российских физических лиц и пяти организаций за распространение пропаганды и дезинформации

Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

"Сегодня Совет принял решение о введении ограничительных мер против семи российских физических лиц и пяти организаций, ответственных за проведение кампании по манипулированию цифровой информацией под названием RRN (Recent Reliable News), направленной на искажение информации и распространение пропаганды в поддержку агрессивной войны России против Украины ", – говорится в заявлении.

Отмечается, что кампания RRN, в которой участвовали государственные органы, базируется на фейковых веб-страницах, использующих идентификацию национальных и государственных сайтов, а также фальшивые аккаунты в социальных сетях. Эта скоординированная и целенаправленная информационная манипуляция, по сообщению Совета ЕС, является частью более широкой гибридной кампании России против ЕС и государств-членов.

В частности, Совет ввел ограничительные меры в отношении Inforos и трех его учредителей. Inforos – это интернет-издание, которое тесно связано с российской военной разведкой.

Также под санкции оказались АНО "Диалог" - российская некоммерческая организация, созданная Департаментом информации и технологий Москвы и тесно связанной с администрацией президента. Также Институт российской диаспоры, Агентство социального дизайна, Structura National Technologies и две российские IТ-компании.

Россия
ЕС
пропаганда
Читайте также:
Держдеп США
28 июля, 2023 пятница
"Действия должны быть громче, чем слова": в США отреагировали на заявление Путина о бесплатном зерне странам Африки
Путін
27 июля, 2023 четверг
Путин заявил, что РФ готова заменить украинское зерно и бесплатно поставлять его в страны Африки
ЗСУ, контрнаступ
27 июля, 2023 четверг
ВСУ начали механизированную операцию в Запорожской области и прорвали оборонные позиции РФ, - ISW
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.09
    Покупка 37.09
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 41.04
    Продажа 42.01
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
28 июля
18:42
Стефанчук: Конституционного запрета проводить выборы во время военного положения нет
18:35
Обновлено
В Таганроге прогремел взрыв якобы из-за ракеты. В РФ обвинили Украину
18:24
Генерал Чиани объявил себя лидером Нигера после государственного переворота
18:14
Суд избрал меру пресечения нардепу Аристову, который во время войны отдыхал на Мальдивах
18:12
Минобороны признало, что в 2019 году ликвидировало танковый батальон в Житомирской области, – Арьев
18:09
OPINION
О плюсах и минусах демократии в войне против России
17:50
Обновлено
Премьер-министр Катара прибыл в Украину и встретился с Зеленским
17:46
Вагнеровцы готовят провокации на границе Беларуси с ЕС
17:34
Пропагандисты запустили фейк, якобы ЕС просит РФ снизить цену на зерно
17:32
Обновлено
Депутат госдумы РФ сообщил, что в Самаре произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе
17:00
Российской теннисистке запретили въезд в Чехию. Она направлялась на турнир
16:59
Еврограница: в Украине заработает электронная очередь для легковых автомобилей и автобусов
16:57
Правительство определило продолжительность 2023/2024 учебного года
16:40
Зеленский ветировал закон, предусматривавший выделение 573,9 млн грн на достройку музея Голодомора
16:39
Оккупанты обстреляли Херсонщину: ранены двое мужчин
16:35
Правительство назначило Ростислава Карандеева и.о. министра культуры
16:27
ВАКС назначил главе Госсудебной администрации Сальникову залог в 805,2 тыс. грн
16:26
в'язниця у Сінгапурі
За 30 граммов героина: в Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину
16:23
Президент УПЛ сообщил, где смотреть матчи чемпионата Украины бесплатно
16:15
Электромобиль Gen 3 установил мировой рекорд скорости в помещении, превзойдя Porsche
16:05
OPINION
Горбунов так и не понял, что украинцы не хохли и не малоросы
15:59
Украина экспортировала почти 20 млн тонн зерна через Румынию
15:53
Суд арестовал военкома из Ровенщины, подозреваемого в избиении военного
15:50
Эксклюзив
Экс-главный военный прокурор о делах военкомов: это абсолютное отсутствие логики или разума в действиях людей
15:48
В Доме профсоюзов в Одессе взорвалась граната: погиб массажист-реабилитолог, его посетитель ранен
15:43
Иногда дожди с грозами, в дальнейшем - прояснения: прогноз погоды на выходные от Натальи Диденко
15:35
Зеленский подписал закон о переносе праздников по новоюлианскому календарю. Что изменилось
15:34
Эксклюзив
На Купянском и Лиманском направлениях ВСУ за сутки уничтожили 47 оккупантов, еще 125 ранили, - Череватый
15:22
СБУ объявила подозрение российскому генералу Гостеву, причастному к бомбардировке Мариуполя
15:17
Трезубец для Родины-Матери: Запорожсталь назвала безосновательным отказ Минкульта от украинской стали, предоставленной бесплатно
15:16
Деоккупированный Изюм посетили дипломаты Швеции, Канады и Швейцарии
15:12
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:51
Украина с начала июля экспортировала более 2 млн тонн зерновых
14:12
Россияне планируют диверсии против собственного населения в Брянской области, - Центр нацсопротивления
14:03
Сырский: на Лиманском и Купянском направлениях Силы обороны не потеряли ни одной позиции
14:01
OPINION
Какими должны быть музей Голодомора и его директор?
13:59
Делать мужу массажи, готовить, убирать - и все это с улыбкой: в Японии распространяли листовки с советами для беременных, а теперь приносят извинения
13:54
Обзор
Оленивка. Место трагедии
Было два взрыва, а в спасавшихся стреляли: что известно о теракте в Оленовке через год после трагедии
13:33
Аналитика
Как блокирование морских портов влияет на украинскую железорудную отрасль, - исследование
13:31
Уничтожение "Мрии" оккупантами: экс-руководителя "Антонова" будут судить за служебную халатность
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV