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Главная Мир ЕС ввел новые санкции против Ирана за репрессии в отношении участников акций протеста

ЕС ввел новые санкции против Ирана за репрессии в отношении участников акций протеста

23 мая, 2023 вторник
01:26
Мир

Совет Евросоюза объявил о новых ограничениях по пяти физлицам и двум юрлицам из Ирана, которых европейские власти считают ответственным за нарушение прав человека

Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Под ограничения также попали Кооперативный фонд Корпуса стражей исламской революции. Как говорится в сообщении Совета ЕС, этот орган отвечает за управление инвестициями Корпуса и выделял деньги на репрессии.

Санкции также введены против студенческой организации "Басидж". По данным Евросоюза, организация связана с Корпусом сторож и причастна к подавлению студенческих протестов в университетских городках.

Таким образом, сейчас в списке санкций ЕС 216 физлиц и 37 юрлиц из Ирана.

  • Напомним, согласно данным Amnesty International в мире в прошлом году казнили почти 900 человек – 90% всех казней выполнили в Иране, Саудовской Аравии и Египте.
ЕС
Иран
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