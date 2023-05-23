Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Под ограничения также попали Кооперативный фонд Корпуса стражей исламской революции. Как говорится в сообщении Совета ЕС, этот орган отвечает за управление инвестициями Корпуса и выделял деньги на репрессии.

Санкции также введены против студенческой организации "Басидж". По данным Евросоюза, организация связана с Корпусом сторож и причастна к подавлению студенческих протестов в университетских городках.

Таким образом, сейчас в списке санкций ЕС 216 физлиц и 37 юрлиц из Ирана.