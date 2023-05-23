ЕС ввел новые санкции против Ирана за репрессии в отношении участников акций протеста
Совет Евросоюза объявил о новых ограничениях по пяти физлицам и двум юрлицам из Ирана, которых европейские власти считают ответственным за нарушение прав человека
Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Под ограничения также попали Кооперативный фонд Корпуса стражей исламской революции. Как говорится в сообщении Совета ЕС, этот орган отвечает за управление инвестициями Корпуса и выделял деньги на репрессии.
Санкции также введены против студенческой организации "Басидж". По данным Евросоюза, организация связана с Корпусом сторож и причастна к подавлению студенческих протестов в университетских городках.
Таким образом, сейчас в списке санкций ЕС 216 физлиц и 37 юрлиц из Ирана.
- Напомним, согласно данным Amnesty International в мире в прошлом году казнили почти 900 человек – 90% всех казней выполнили в Иране, Саудовской Аравии и Египте.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.63
-
EUR
Покупка 40.12Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное