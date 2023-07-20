Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

"Совет ЕС сегодня установил новые рамочные условия для применения ограничительных мер с учетом военной поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины. Новый режим запрещает экспорт из Европейского Союза в Иран компонентов, используемых в сборе и производстве беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Он также предусматривает ограничения на путешествия и меры по замораживанию активов, которые могут применяться против ответственных, поддерживающих или вовлеченных в программы Ирана по производству БПЛА", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это дополняет три ранее принятых предыдущих пакета санкций против лиц и учреждений, связанных с производством дронов, последний из которых был принят в феврале.

Совет ЕС решил внести в список шести человек из Ирана в пределах двух существующих санкционных режимов за военную поддержку Ираном российской агрессивной войны против Украины (производство дронов) и сирийского режима (системы противовоздушной обороны). В их отношении будет применяться замораживание активов, гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им какие-либо финансовые ресурсы. Эти лица также распространяют ограничения на передвижение, они не смогут въезжать или транзитом пересекать территорию ЕС.

В пресс-релизе отмечается, что сегодняшнее решение свидетельствует о решимости ЕС в предоставлении быстрого и решительного ответа на действия Ирана. ЕС осуждает поставки иранских дронов в Россию и их использование в захватнической войне против Украины.

Что известно о санкциях против РФ

21 июня послы ЕС согласовали новый 11-й пакет санкций против России, предусматривающий устранение лазейок, помогающих оккупантам обходить ранее наложенные ограничения.

28 июня Швейцария добавила в списки ограничений в отношении РФ новых лиц и организаций, таким образом страна поддержала 11-й пакет санкций ЕС.

Сегодня, 20 июля, Австралия ввела новые ограничения против 35 организаций из российских оборонных, технологических и энергетических секторов, а также 10 министров, чиновников РФ и военных из Беларуси.

Также Совет ЕС еще на полгода продлил санкции против отдельных секторов экономики РФ.

Кроме этого, Великобритания ввела санкции против 13 человек, связанных с деятельностью российской частной военной компании Вагнера в Мали, Судане и ЦАР. Но сняла их с российского олигарха Олега Тинькова – бывшего владельца банка Tinkoff. Ранее о снятии санкций с россиянина просил британский бизнесмен Ричард Брэнсон.

В то же время Канада ввела новый пакет санкций против РФ, касающихся, в частности, ЧВК Вагнера, ядерного сектора и пропагандистов из минкульта.