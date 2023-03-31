Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир ЕС ввел исключения в санкциях для случаев предоставления гуманитарной помощи

ЕС ввел исключения в санкциях для случаев предоставления гуманитарной помощи

31 мартa, 2023 пятница
22:38
Мир

31 марта Совет ЕС внес изменения в несколько своих актов: для оказания гуманитарной помощи будут делать исключения в европейских санкционных режимах

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

После принятых решений определенные субъекты, в частности, программы ООН и неправительственные организации, участвующие в планах гуманитарного реагирования Организации, могут осуществлять операции с физическими и юридическими лицами, включенными в санкционный перечень.

Утверждается, что это разрешено без предварительного согласования, если целью является оказание гуманитарной помощи или "поддержка других видов деятельности, направленных на обеспечение основных потребностей человека".

Так, решение Рады ввело это исключение в 14 санкционных режимов ООН и фигурантов "черных списков", дополняющих соответствующие санкции.

"Это решение является мощным сигналом для гуманитарных и экономических операторов: санкции ЕС не мешают оказанию гуманитарной помощи. Оно демонстрирует непреклонную решимость ЕС избегать непредсказуемых негативных последствий санкций для гуманитарной деятельности, а также важность полного соблюдения международного права в санкции", - отметили в пресс-службе.

ЕС
Европа
санкции против России
Читайте также:
F-16
30 мартa, 2023 четверг
Истребители F-16 для Украины уже готовы в Нидерландах, - польский политик Чех
Речниця МЗС Китаю Мао Нін
29 мартa, 2023 среда
В Китае отреагировали на приглашение Си Цзиньпина посетить Украину
Андрій Лунін
29 мартa, 2023 среда
Лунин принял окончательное решение по поводу своего будущего в "Реале", - Marca
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.5
    Покупка 37.5
    Продажа 38.28
  • EUR
    Покупка 40.42
    Продажа 41.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
31 мартa
22:06
Обновлено
РФ обстреляла Авдеевку из артиллерии: убила двух человек, в том числе младенца
21:57
Турция вызвала посла Дании из-за сожжения Корана в Копенгагене на акции протеста
21:57
МВФ
МВФ утвердил финансирование Украины на $15,6 млрд
21:45
Обзор
РФ может разместить стратегическое ядерное оружие в Беларуси, премьер Испании призывает Пекин обсудить с Зеленским мирный план, россиян пустят на Уимблдон. Мировые СМИ об Украине 31 марта
21:18
Похищения и пытки гражданских: экс-главу СБУ времен Януковича будут судить за военные преступления в Херсонской области
21:07
На Херсонщине в результате российского обстрела ранены два человека, которые плыли с дач на лодке
21:02
Обзор
Победные новости 401-го дня войны: украинская авиация сбрасывает на врага "умные" бомбы, а на Луганщине дезертировали полсотни российских солдат
20:53
"Враг обстреливает город из артиллерии и авиации": генерал Тарнавский назвал задачи ВСУ в Авдеевке
20:28
Путину понадобилось четыре дня, чтобы нарушить собственное обещание Китаю, - Кислица на Совбезе ООН
20:09
Обновлено
Зеленский и иностранные политики почтили память погибших от рук окупантов жителей Бучи
19:41
Группа AC/DC впервые выйдет на сцену после семилетнего перерыва
19:31
Обзор
Страсти по киевской Лавре: как московский патриархат уезжает из святыни и сколько это может занять
19:26
В Молдову не пустили россиянина, воевавшего против Украины
19:12
Обновлено
Комиссию Минкульта снова не пустили в Киево-Печерскую лавру. Заповедник обратился в полицию
19:04
АвтоВАЗ
Российский АвтоВАЗ останавливает производство: не хватает запчастей из-за санкций
18:45
Обновлено
Зеленский провел встречи с главами правительств Словении, Словакии и Хорватии и президентом Молдовы. Подробности
18:42
Эксклюзив
Нацрада
Закон о медиа имеет механизмы для независимости Нацсовета, но квотный принцип назначения членов закреплен в Конституции, - юрист
18:38
Обзор
Молчаливый американский одиночка или громкая украинская семья: что посмотреть на выходных
18:37
Среди военных РФ усиливается дезертирство, а ВСУ отразили более 30 российских атак, - Генштаб
18:19
КСУ
КСУ проверит соглашение о размещении Черноморского флота РФ в Украине
18:17
МИД Польши
Варшава осудила задержание журналиста The Wall Street Journal и предостерегла своих граждан от поездок в РФ
18:05
Siemens
Немецкая Siemens проверяет, работал ли их специалист на хакеров РФ
18:04
суд
В Украине будут судить трех военных РФ, ограбивших жителей Харьковщины, угрожая расстрелом
18:03
Эксклюзив
Противник продолжает атаковать, на некоторых участках продавливает нашу оборону, - полковник СБУ Костенко
18:03
OPINION
Убивать на войне
18:00
Из-за отсутствия инвестиций аэрокосмическая компания Virgin Orbit уволит 85% персонала
17:48
Украина получила от Канады $1,8 млрд в рамках льготного кредитования
17:47
Российских и белорусских теннисистов вернули на Уимблдон. Кулеба назвал это решение безнравственным
17:31
Национальный мультитест можно будет сдать по меньшей мере в 21 стране мира, - МОН
17:29
Жозеп Боррель
Боррель: Китай не может быть посредником для установления мира в Украине, но может этому способствовать
17:29
Эксклюзив
Украина уже может формировать два танковых батальона из Leopard 2, - главред Defense Express Катков
17:26
В Украине специальные следственные группы будут собирать доказательства российских преступлений и передавать в МУС
17:23
Обновлено
Лукашенко призвал остановить боевые действия в Украине. В Кремлеи ОПУ отреагировали
17:11
За год полномасштабной войны военные командиры женили более 2 тысяч пар
17:05
В Госпогранслужбе заявили об уменьшении потока беглецов призывного возраста за границу
16:58
ДБР
Из-за халатности ВСУ потеряли почти 90 тонн авиатоплива: сообщено о подозрении военнослужащему
16:56
Эксклюзив
Введение любых миротворцев в Украину сейчас заморозит конфликт в интересах РФ, – дипломат Ельченко
16:56
НАТО
НАТО возобновляет полноценную работу представительства в Киеве
16:54
В Киеве будут судить пророссийского блоггера, скрывавшегося в монастыре УПЦ МП
16:47
Чат-бот OpenAI ChatGPT заблокирован в Италии из-за нарушения конфиденциальности
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV