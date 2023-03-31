ЕС ввел исключения в санкциях для случаев предоставления гуманитарной помощи

Об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

После принятых решений определенные субъекты, в частности, программы ООН и неправительственные организации, участвующие в планах гуманитарного реагирования Организации, могут осуществлять операции с физическими и юридическими лицами, включенными в санкционный перечень.

Утверждается, что это разрешено без предварительного согласования, если целью является оказание гуманитарной помощи или "поддержка других видов деятельности, направленных на обеспечение основных потребностей человека".

Так, решение Рады ввело это исключение в 14 санкционных режимов ООН и фигурантов "черных списков", дополняющих соответствующие санкции.

"Это решение является мощным сигналом для гуманитарных и экономических операторов: санкции ЕС не мешают оказанию гуманитарной помощи. Оно демонстрирует непреклонную решимость ЕС избегать непредсказуемых негативных последствий санкций для гуманитарной деятельности, а также важность полного соблюдения международного права в санкции", - отметили в пресс-службе.