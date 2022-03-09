ЕС введет санкции против еще 160 россиян и банковского сектора Беларуси
Евросоюз подготовил новый пакет санкций против РФ и Беларуси из-за полномасштабного вторжения в Украину
Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Twitter.
"Мы еще больше усиливаем сеть санкций в ответ на военную агрессию России против Украины", – написала она.
Новые санкции будут направлены против еще 160 россиян, среди которых олигархи и члены Совета Федерации РФ. Также будет запрещен экспорт морской навигационной техники в Россию из Европы и добавление криптоактивов. Ограничительные меры ЕС будут направлены и на банковский сектор Беларуси.
- Напомним, 7 марта сообщалось, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, нацеленных на порты и корабли, а также дальнейшие ограничения по технологиям, используемым в военной технике.
- 8 марта сообщалось, что Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России и Беларуси, направленный против российских олигархов и трех белорусских банков, а также запрещает экспорт из ЕС военно-морского оборудования и программного обеспечения в РФ.
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