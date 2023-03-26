Об этом сообщает в твиттере Жозеп Боррель.

"Размещение российского ядерного оружия в Беларуси может привести к безответственной эскалации и будет воспринято как угроза европейской безопасности. Беларусь все еще может это остановить, это их выбор", – пишет глава дипломатии ЕС.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз будет готов ответить на действия РФ и Беларуси расширением ограничениями.