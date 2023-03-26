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ЕС введет санкции, если РФ разместит ядерное оружие в Беларуси, – Боррель

26 мартa, 2023 воскресенье
18:49
Мир

Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель заявил, что если Россия разместит ядерное оружие в Беларуси, то ЕС введет новые санкции

Об этом сообщает в твиттере Жозеп Боррель.

"Размещение российского ядерного оружия в Беларуси может привести к безответственной эскалации и будет воспринято как угроза европейской безопасности. Беларусь все еще может это остановить, это их выбор", – пишет глава дипломатии ЕС.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз будет готов ответить на действия РФ и Беларуси расширением ограничениями.

  • Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил , что до 1 июля в Беларуси достроят хранилище для российского тактического ядерного оружия.
  • В Институте изучения войны сообщили , что Путин заявил о расположении тактического ядерного оружия в Беларуси, чтобы напугать Запад и снизить эффективность контрнаступления Украины.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что размещение ядерного оружия РФ в Беларуси повышает уровень отторжения у белорусского общества России и Путина. В свою очередь советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил , что этим заявлением Владимир Путин признается в страхе проиграть войну.
  • В МИД Германии раскритиковали размещение Россией ядерного оружия в Беларуси и назвали это "попыткой устрашения".
  • Министерство иностранных дел Украины отреагировало на намерения России разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие и требует созвать Совбез ООН.
Россия
ЕС
Белорусь
война с Россией
Жозеп Боррель
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