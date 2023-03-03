ЕС введет против Китая санкции, если он будет поставлять оружие в РФ, - Reuters
ЕС намерен ввести санкции против Китая, если получит подтверждение поставок оружия в Россию
Об этом сообщает Reuters .
Комментарии перекликаются с высказываниями канцлера Германии Олафа Шольца, который предостерегает Китай от предоставления такой помощи РФ, поскольку она продолжает воевать против Украины.
"Не поставляйте никакого оружия агрессору России", – сказал Шольц в своем выступлении перед парламентом Германии.
"Если Китай поставит оружие России, это будет абсолютно красной линией", - говорится в материале.
- 28 февраля США предупредили Китай, что летальная помощь РФ будет иметь для него последствия в мире
- 2 марта агентство Reuters сообщило, что США и союзники обсуждают санкции в отношении Китая за предоставление оружия РФ для войны в Украине.
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