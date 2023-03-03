ЕС введет против Китая санкции, если он будет поставлять оружие в РФ, - Reuters

Об этом сообщает Reuters .

Комментарии перекликаются с высказываниями канцлера Германии Олафа Шольца, который предостерегает Китай от предоставления такой помощи РФ, поскольку она продолжает воевать против Украины.

"Не поставляйте никакого оружия агрессору России", – сказал Шольц в своем выступлении перед парламентом Германии.

"Если Китай поставит оружие России, это будет абсолютно красной линией", - говорится в материале.