Об этом в интервью ZDF сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии заявила, что ЕС серьезно настроен покончить с избежанием Россией санкций.

"И именно поэтому в одиннадцатом пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в Россию из Европейского Союза в обход через третьи страны", - отметила Урсула фон дер Ляен.

Отмечается, что среди них около восьми компаний, расположенных в Китае, но это не означает, что они должны быть китайскими компаниями.

"Это компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев, происходящих из других стран. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими", - добавила президент.