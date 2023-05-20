ЕС введет новые санкции против 90 компаний, помогающих России уклоняться от существующих санкций
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС введет новые санкции, включающие ограничения для многих иностранных компаний, которые помогают России избегать уже существующих санкций
Об этом в интервью ZDF сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.
Президент Еврокомиссии заявила, что ЕС серьезно настроен покончить с избежанием Россией санкций.
"И именно поэтому в одиннадцатом пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в Россию из Европейского Союза в обход через третьи страны", - отметила Урсула фон дер Ляен.
Отмечается, что среди них около восьми компаний, расположенных в Китае, но это не означает, что они должны быть китайскими компаниями.
"Это компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев, происходящих из других стран. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими", - добавила президент.
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