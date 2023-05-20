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ЕС введет новые санкции против 90 компаний, помогающих России уклоняться от существующих санкций

20 мая, 2023 суббота
21:48
Мир

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС введет новые санкции, включающие ограничения для многих иностранных компаний, которые помогают России избегать уже существующих санкций

Об этом в интервью ZDF сообщила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии заявила, что ЕС серьезно настроен покончить с избежанием Россией санкций.

"И именно поэтому в одиннадцатом пакете санкций у нас более 90 компаний по всему миру, в отношении которых у нас есть четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть поставляют санкционные товары непосредственно в Россию из Европейского Союза в обход через третьи страны", - отметила Урсула фон дер Ляен.

Отмечается, что среди них около восьми компаний, расположенных в Китае, но это не означает, что они должны быть китайскими компаниями.

"Это компании, которые существуют частично на бумаге и имеют владельцев, происходящих из других стран. Но они зарегистрированы в Китае, и здесь мы будем четкими", - добавила президент.

  • Большая семерка (G7) на саммите в японской Хиросиме подтвердила обязательство оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине.
  • Канада расширила список антироссийских санкций в связи с продолжением РФ ее агрессивной войны против Украины. Ограничения касаются 17 человек и 18 организаций, родственников подсанкционных лиц и членов кремлевской элиты.
  • Правительства США и Японии ввели новые санкции против сотен людей и организаций, связанных с войной России против Украины.
Украина
Россия
Китай
ЕС
Мир про Украину
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