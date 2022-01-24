ЕС введет "невиданные ранее" санкции против РФ в случае ее нападения на Украину, - глава МИД Дании

Об этом сообщает Reuters .



"Нет никаких сомнений, что мы готовы отреагировать всеобъемлющими, невиданными ранее санкциями, если Россия снова вторгнется в Украину", - заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод во время встречи глав МИД ЕС в понедельник, 24 января.



Он подчеркнул, что меры будут гораздо строже, чем те, которые были введены против РФ в 2014 году. Однако не уточнил, на какие отрасли будут направлены новые санкции.



"Россия должна знать, Путин должен знать, что цена использования провокаций и военной силы для смены границ в Европе будет очень и очень высокой", - подчеркнул Кофод.



Издание отмечает, что разные интересы 27 членов ЕС могут помешать усилиям согласовать общую позицию, но министры подчеркнули, что важно быть единственными в этом вопросе.



"Зная тактику России, я уверен, что одна из их целей – расколоть Запад. Это победа, которую мы не можем позволить себе отдать россиянам", – сказал министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.



В ЕС заявляют, что работают с Вашингтоном над пакетом санкций при вторжении РФ в Украину, но не сообщают подробностей.

Напомним, Европарламент призвал ввести санкции против России , если она нападет на Украину, в частности, заморозить "Северный поток-2" и отключить РФ от банковской системы SWIFT.

13 января Европейский союз продлил санкции против России до 31 июля 2022 года.

Издание Financial Times со ссылкой на некоторых европейских чиновников сообщило, что у ЕС нет единства в вопросе санкций против России из-за агрессии в отношении Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила , что ЕС солидарен с Украиной, и в случае усиления агрессии РФ против Москвы будут применены масштабные санкции.

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